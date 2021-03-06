يورجن كلوب عن فشل ليفربول في حصد المركز الرابع: “لن يرحل أحد”

اعتبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن لا خوف على رحيل اللاعبين في حال عدم تأهل فريقه الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ومني ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بخسارة خامسة تواليًا على ملعبه امام تشيلسي الخميس وهو ما يحصل له للمرة الاولى في تاريخه، فتراجع الى المركز السابع ويتعين عليه استعادة توازنه إذا ما اراد المشاركة في المسابقة القارية الاهم الموسم المقبل.

وقال كلوب “ادرك تمامًا باننا نملك لاعبين لديهم وفاء تجاه النادي. نحن لسنا في وضعية حيث يأتي احد اللاعبين ويقول نحن لسنا في دوري الأبطال وبالتالي اريد الرحيل. هذا الأمر لن يحصل، أعرف لاعبي فريقي جيدًا”.

وعن مدى تأثير عدم التأهل على جذب لاعبين كبار الى ليفربول رد بالقول “قلت واكرر، إذا كان احد اللاعبين لا يريد الإنضمام إلى صفوف فريقنا لأننا لا نخوض دوري الابطال، فأنا لا اريده في صفوفنا. وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل لأننا لم نتأهل إلى دوري الأبطال، هنا أيضًا لا اريده، الأمر لا يتعلق بمسألة شخصية لكن الأمور هي كذلك”.

وطمأن جماهير ليفربول بان النادي يسير على الطريق الصحيح بقوله “أطلب من جميع انصار النادي عدم القلق، النادي في أيادي أمينة ويملك فريقًا رائعًا وهذا امر حيوي لمستقبل جيد”.

وأضاف “ندرك جيدًا بان الموسم الحالي صعب للغاية لأننا لا نملك زخم المواسم الماضية، لكننا سنتخطى هذه الأزمة لأننا نملك الامكانيات والقوة”.