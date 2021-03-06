صدمة في الجزائر بعد خطأ عز الدين دوخة أمام الهلال في الدوري السعودي

أبرزت صحيفة “elkhadra” الجزائرية تسبب حارس الرائد، عز الدين دوخة، في تلقي فريقه خسارة قاسية أمام نادي الهلال بثنائية مقابل هدف في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت: “تسبب الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة في خسارة قاسية لفريقه الرائد، أمام الهلال بثنائية مقابل هدف في الدوري السعودي“.

وأضافت: “في آخر أنفاس المواجهة، نفذ لاعب الهلال سالم الدوسري ركلة حرة، مسك دوخة بالكرة ولكنه دخل بها في المرمى ثم أخرجها بعدما تجاوز بها خط المرمى”.

وسجل الهلال هدف التقدم عن طريق ياسر الشهراني في الدقيقة 55، وتعادل الرائد من ركلة جزاء سجلها كريم البركاوي في الدقيقة 69، ونجح سالم الدوسري في استغلال خطأ فادح من الحارس عز الدين دوخة،

وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 92، وشهدت المباراة طرد مدافع الهلال علي البليهي في الدقيقة 65.

وهكذا، أصبح الهلال 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.