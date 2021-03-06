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بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي وضمك” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاهلي وضمك” على قناة 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “جعفر الصليح”.

وتقام مواجهة الاهلي وضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش.

تعرض الاهلي لخسارتان متتاليتان في الدوري السعودي، وسيسعى إلى تصحيح مساره اليوم بتحقيق الانتصار على ضمك من أجل إستعادة المركز الثالث من جاره “اتحاد جدة” الذي انتصر أمس على “الوحدة” لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد الاهلي في المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيده 35 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 6 مرات.

على الجهة المقابلة، حقق ضمك انتصارين فقط في آخر 10 مباريات له في الدوري السعودي، ويبدو انه قد استسلم في صراع البقاء مع الكبار.

ويقبع ضمك في المركز قبل الأخير، وفي رصيده 17 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان، التي يتواجد فيها فريق “الرائد”.

بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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