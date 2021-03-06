نتيجة مباراة ارسنال وبيرنلي في الدوري الانجليزي “القائم يحرم الجانرز من الانتصار”

تعرف على نتيجة مباراة “ارسنال وبيرنلي”، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

حرم القائم الأيسر للحارس نيك بوب فريق ارسنال من تحقيق الفوز على “بيرنلي” ليتعادل بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب “تيرف مور”.

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين حتى الدقيقة السادسة، حيث فاجئ المهاجم الجابوني “بيير إيمريك أوباميانج” فريق بيرنلي بالهدف الأول، بعدما روض تمريرة ويليان داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية قوية على يمين الحارس نيك بوب.

وكاد الجناح الشاب المتألق “بوكايو ساكا” تسجيل الهدف الثاني لفريق ارسنال باختراقه دفاع بيرنلي قبل ان يسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة (22).

وجاء رد بيرنلي في الدقيقة (27)، بتسديدة قوية عن طريق “أشلي ويستوود” من خارج منطقة جزاء مرت أعلى العارضة الحارس الألماني لينو.

وسجل “كريس وود” هدف التعادل لفريق بيرنلي عند الدقيقة (39)، وذلك بعد خطأ فادح من جرانيت شاكا في إخراج الكرة من داخل منطقة جزاء الفريق أدى إلى إصطدام الكرة بجسد المهاجم النيوزيلندي وسكنت شباك الحارس لينو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني، حاول مارتن أوديجارد مباغتة الحارس نيك بوب في الدقيقة (51)، بتسدديدة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الإنجليزي بثبات وسيطر على الكرة.

وتغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء لفريق ارسنال في الدقيقة (74) بعد لمس واضح باليد للكرة من قبل مدافع بيرنلي اثناء مرواغته من قبل نيكولاس بيبي في لقطة مثيرة وغريبة خاصة مع عدم استدعاء تقنية الفيديو.

وعند الدقيقة (78) أرسل بيرنلي تهديدًا قويًا بتسديدة صاروخية عن طريق المدافع “إريك بيترس” من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس لينو ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وتألق لينو من جديد بعدها بدقيقة واحدة بعدما أنقذ شباك ارسنال من هدف محقق من امام كريس وود المنفرد تمامًا بالمرمى داخل منطقة الجزاء.

وكان ارسنال قريبًا للغاية من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (83)، بعدما سدد نيكولاس بيبي كرة على الطائر أبعدها المدافع إيريك بيتيرس ببراعة عن شباك مرمى فريقه، في لقطة احتسبها الحكم ضربة جزاء بداعي لمسة يد على المدافع ولكن الفار ألغاها.

وحرم القائم الأيسر للحارس نيك بوب فريق ارسنال من تسجيل هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (4+90)، بعدما رد تسديدة داني سيبايوس، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ارسنال إلى 38 نقطة في المركز العاشر، فيما وصل بيرنلي إلى النقطة 30 في المركز 15.

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