الامارات | بني ياس يعبر اتحاد كلباء بلمسات أرجنتينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز بني ياس على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت في ملعب كلباء مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد بني ياس (39) نقطة في مركز الوصيف مؤقتا بانتظار مباراة النصر مع الشارقة مساء اليوم، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند (26) نقطة.

وشهدت الدقائق الاولى استحواذا من جانب اتحاد كلباء دون ان يخطر مرمى السماوي الذي تعرض مدافعه خالد الهاشمي للاصابة بشكل مبكر

ولعب اتحاد كلباء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (64) بعد طرد لاعبه محمد سبيل لنيله بطاقتين صفر.

واستثمر بني ياس النقص العددي وسجل من احدى هجماته هدفه الاول عن طريق كرة راسية من قبل الأرجنتيني غاستون سواريز مستفيدا من تمريرة مواطنه نيكولاس خيمينيز (75) قبل ان يسجل الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الذي سدد كرة صاروخية من خارج الجزاء (79).