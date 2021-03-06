شكرا لقرائتكم خبر عن وادي ورولان يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لخوض مباراة أسوان التي تقام مساء اليوم السبت، باستاد بتروسبورت في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد فتحي - نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - عمر جابر - إيريك تراوري - محمود حمادة - طارق طه - محمود صابر - دودو الجباس - محمد فاروق - إبراهيم حسن.