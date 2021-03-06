شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُكرم الفائزين بالبطولة الأفريقية للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بالبطولة الأفريقية للدراجات رقم 15 الطريق، بمنطقة الخمائل بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات وخالد مصطفي المدير التنفيذي للبطولة.

أدلى الوزير بكلمة ترحيبية بالمشاركين بالبطولة في منطقة الخمائل بأكتوبر، مشيراً أن مصر باتت واحدة من أفضل دول العالم جذباً للأحداث الرياضية العالمية، في الوقت الذي تطبق أعلى درجات الوقاية الاحترازية لضمان عدم إصابة أيا من المشاركين في البطولات الرياضية.

وجاءت نتائج عمومي انسات تحت ٢٣ سنة حصلت روانداعلي المركزين الثاني والثالث، والأول جنوب أفريقيا، وعمومي رجال تحت ٢٣ سنة الثالث رواندا والثاني الجزائر والأول جنوب أفريقيا، وجاءت نتائج عمومي الأنسات الكبار، ناميبيا المركز الثالث والثاني والأول لجنوب أفريقيا، وفي عمومي رجال الكبار، المركز الثالث والثاني الجزائر والأول لجنوب أفريقيا.

وفي سباق فردي الناشئات فازت المصرية حبيبة عليوة بالمركز الثاني والجنوب أفريقية شانتي أوليفر في المركز الأول، والجزائرية نسرين حويلي المركز الثالث.

وفي سباق الناشئين فاز الرواندي إيتيان تويزيري المركز الأول، والمغربي محمد نجيب سنبولي في المركز الثاني، واحتل الرواندي صامويل نيانكور والمركز الثالث، فيما جاء الثنائي المصري عبدالله عفيفي وعبدالرحمن فهيم في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.