شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجانا» للاعبي الزمالك: «مينفعش نضيع 10 فرص ونرجع نقول قدمنا عرض جيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عضو فريق التحليل الفني لقناة نادي الزمالك إن «مباراة الفريق اليوم أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا لا تحتمل أي تعثر للأبيض».

ووجه تيجانا الكرة المصرية رسالة تحذير للاعبين قبل انطلاق المباراة لتحذيرهم من كافة المباريات الماضية في الدوري وهي إضاعة الفرصة والرعونة في إنهاء الهجمات.

وقال يوسف: «لازم لاعبو الزمالك يعرفوا إنهم مش بيلعبوا في بطولة الدوري يعني ما ينفعش يضيعوا ١٠ فرص ونرجع نقول قدمنا مباراة جيدة».

وحذر تيجانا من التمرير الخاطئ وفقد الكرة، كما لفت إلى أهمية تمركز المدافعين الونش وعبدالغني بشكل جيد في الكرات الثابتة التي يمتاز بها الترجي التونسي.