شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يفوز بثنائية على الشرقية للدخان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز على ضيفه الشرقية للدخان بالجولة السادسة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بملعب استاد بنى سويف .وجاء اهداف بنى سويف عن طريق عمرو مختار بالدقيقة 31 بتصويبة رائعة وبلال زكريا بالدقيقة 33 بالشوط الثانى بعد مراوغة مدافعى الدخان فيما أحرز اسلام فتحى هدف الدخان عن طريق ركلة جزاء بنهاية المباراة .

وشهدت المباراة سيطرة كاملة لبنى سويف على مدار شوطى المباراة .وبدء بنى سويف المباراة بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بتشكيل مكون من شريف مدحت و محروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز وحسام البدرى ومعتز محروس ومحمود مكى وعمر مختار وأحمد قمحه وأحمد عبد الرازق وطه نادى .فيما بدء الدخان بقيادة مديره الفنى علاء ابراهيم المباراة بتشكيل مكون من عماد الدين حمدى ومحمد على عباس ومصطفى يوسف وبكر فتحى وأحمد مندى وعلاء محمد عباس وسامى عبد الستار والحسينى طه وكريم عيسي ومحمد عماد ومحمد حسن.

وأجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من محمد أبو شعيشع وأحمد امين وبلال زكريا ومحمد. اشرف بدلا من احمد عبد الرازق ومحمود مكى ومحمود بكرى وطه نادى .فيما أجرى الدخان تغييرات بنزول احمد تمساح ومحمد صبحي وطارق يحى واسلام فتحى بدلا من محمد حسن وسامى عبد الستار ومحمد على عباس ومحمد عماد الفيل .وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من هشام الفلال ويعاونه محمد حسين وهشام عبد العزيز ومحمد فاروق حكما رابعا ومحمد هاشم مراقب مسابقات وعبد الحكيم بيومى مراقب حكام .ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 26 نقطة فيما توقف رصيد الدخان عند 36 نقطة .