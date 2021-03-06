شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يعلن موعد وصوله القاهرة لمواجهة الزمالك الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر فريق الترجي التونسي مغادرة الأراضي التونسية متجها إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك الثانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد الموافق 14 مارس من الشهر الحالى، قبل يومين فقط من لقاء الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

كما قررت إدارة نادي الترجي سفر الفريق بطائرة خاصة تجنبا للإرهاق والإجهاد البدني قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام بطل مصر، ومن المفترض أن يخوض الترجي مرانا واحدا في مصر قبل اللقاء بيوم واحد فقط.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الترجي

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي في اللقاء المقرر له مساء اليوم، على استاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

خط الدفاع: «محمود حمدي الونش- محمد عبدالغني- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي».

خط الوسط: «فرجاني ساسي- طارق حامد- يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي».

خط الهجوم: «حميد أحداد».

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: «محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور. واستبعد الجهاز الفني للزمالك كلًا من محمد عواد ومحمد عبدالسلام وحسام أشرف ومروان حمدي من قائمة المباراة.

تشكيل الترجي التونسي الرسمي أمام الزمالك

كان معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي أعلن التشكيل الذي يخوض به لقاء الزمالك في الجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا للعام الحالى.

وجاء تشكيل الفريق التونسي في حراسة المرمى: «فاروق بن مصطفى- الدفاع- إلياس الشتي- حمدي النقاز- محمد على اليعقوبي- عبدالقادر بدران- الوسط- فوسيني كوليبالي- محمد على بن رمضان- عبدالرؤوف بن غيث- الهجوم- حمدو الهوني- عبدالباسط خالد- ويليام توجي».

وقرر الشعباني عدم المجازفة بإشراك غيلان الشعلالي كأساسي، بما أنه كان يشكو من زكام حاد، جعله يغيب عن مباراة الجولة الثانية أمام مولودية الجزائر، كما فضل أيضا عدم التعويل على أنيس البدري من البداية، نظرا لأنه لم يستعد كامل جاهزيته البدنية بعد.