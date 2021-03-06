شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف : أول مرة رباعي شمال أفريقيا أساسيين وأحداد مفاجأة تشكيل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمحلل الفني لقناة نادي الزمالك إن تشكيل الزمالك اليوم أمام الترجي به العديد من المفاجآت.

وقال تيجانا في التصريحات التليفزيونية قبل انطلاق المباراة اليوم إن «تشكيل الزمالك يضم رباعي شمال أفريقيا لأول مرة وهو ساسي والمثلوثي وأشرف بن شرقي وحميد أحداد في واقعة أول مرة تحدث في تشكيل الأبيض».

واعتبر إسماعيل يوسف أن وجود حميد أحداد في قيادة هجوم الزمالك مفاجأة كبيرة جدا لأن أحداد لم يشارك أساسيا منذ فترة طويلة جدا ووجوده اليوم مخاطرة قد تكون مفيدة للزمالك.