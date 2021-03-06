شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أنس تدافع عن التواجد العربى فى بطولة دبى للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدا الأحد، وعلى مدار 14 يوما بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بمشاركة أبرز اللاعبات على مستوى العالم، والتي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحمل نسخة السيدات رقم 21، بإجمالي جوائز تبلغ 8.1 مليون دولار.

يشارك في النسخة الجديدة للسيدات 4 لاعبات من المصنفات الـ10 الأوائل عالميًا، و12 ضمن قائمة الأفضل 20 على العالم، تتقدمهم بطلة تنس دبي لعامي 2017 و2018، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة على العالم.

وتبحث وتخطط سفيتولينا إلى حصد اللقب الثالث لها تاريخيا في البطولة، ومعادلة إنجاز الأمريكية فينوس وليامز المتوجة بألقاب أعوام (2009-2010-2014)، وتُعد ثاني أكثر اللاعبات حصدا للقب، بعد البلجيكية جوستين هينان صاحبة الألقاب الأربعة (2003-2004-2006-2007).

كما تشهد قائمة اللاعبات المشاركات بطلة نسخة 2013 التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة العاشرة عالميا، والسويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 12 على العالم، والتي سبق لها الفوز في نسخة 2019.

وفي نفس الوقت تشهد البطولة عودة التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالميًا إلى بطولة دبي، ضمن سعيها إلى مقارعة كبار اللاعبات.