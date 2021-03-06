شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة بين سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم ومعلق الماتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت مجموعة قنوات بين سبورت نقل مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021، كما أعلنت عن اسم معلق مباراة الزمالك اليوم، وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت هي صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.

تردد قناة بين سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تنقل قناة بين سبورت 4- beIN Sports 4 HD مباراة الزمالك والترجي التونسي مساء اليوم السبت، وهي قناة مشفرة تتطلب متابعتها دفع اشتراك شهري، وترددها كما يلي:

تردد قناة بين سبورت 4- beIN Sports 4 HD

قمر نايل سات: التردد: 12264 – الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 3/2.

قمر نايل سات: التردد: 12265- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 3/2.

قمر سهيل سات: التردد: 11547 – الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز 27500- معامل التصحيح 3/2.

معلق قناة بين سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت المعلق الرياضى حفيظ دراجي للتعليق على مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وحفيظ دراجي هو معلق رياضي جزائري، تخرج حفيظ دراجي من كلية الآداب في عام 1998م، والتحق بعدها بمعهد الاتصال والإعلام والذى تخرج منه عام 1988م، وحصل منه على شهادة ليسانس الإعلام، وعمل بعدها في قناة بين سبورت في دولة قطر.

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