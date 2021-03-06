شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي.. معين الشعباني يعلن تشكيل الفريق التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للترجي، التشكيل الذي يخوض به لقاء الزمالك في الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق التونسي في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى- الدفاع- إلياس الشتي- حمدي النقاز- محمد على اليعقوبي- عبدالقادر بدران – الوسط- فوسيني كوليبالي- محمد على بن رمضان- عبدالرؤوف بن غيث – الهجوم- حمدو الهوني- عبدالباسط خالد- ويليام توجي.

وقرر الشعباني عدم المجازفة بإشراك غيلان الشعلالي كأساسي، بما أنه كان يشكو من زكام حاد، جعله يغيب عن مباراة الجولة الثانية أمام مولودية الجزائر، كما فضل أيضا عدم التعويل على أنيس البدري من البداية، نظرا لأنه لم يستعد كامل جاهزيته البدنية بعد.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم، على استاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.. خط الدفاع: محمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف «أوباما» وأحمد سيد «زيزو» وأشرف بن شرقي.. خط الهجوم: حميد أحداد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك كلًا من محمد عواد ومحمد عبدالسلام وحسام أشرف ومروان حمدي من قائمة المباراة.