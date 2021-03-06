شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: لا يجب أن ترتبط التعاقدات والرحيل بالتأهل لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، أنه لا يتوقع رحيل لاعبيه عن الفريق، إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق ليفربول لقب الدوري الموسم الماضي، لكن الإصابات وعدم تدعيم الفريق أثرا على مسيرته في الموسم الحالي، حيث يحتل حاليا المركز السابع بـ43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بـ4 نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وقال كلوب: «أعلم مدى ولاء اللاعبين، لسنا في وضع سيأتي فيه أي لاعب ويقول حسنا، لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لذلك سأرحل، هذا لن يحدث، أنا على دراية بهم، لن تكون هناك مشكلة في التعاقد مع لاعبين جدد، لقد قلنا منذ سنوات إذا أراد لاعب عدم المجيء إلى هنا لأننا لا نلعب في دوري الأبطال، فأنا لا أريده، وإذا أراد لاعب الرحيل لأننا لا نشارك في دوري الأبطال، فأنا لا أريده، إنه ليس شيئا شخصيا ولكن الأمور دائما تدار هكذا، حيث إنك تحتاج دائما للعثور على الفريق المناسب للتحديات التي ستواجهها، لا يوجد شيء يقلقني بشأن ذلك».

وأشار كلوب إلى أن الفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل لن يؤدي إلى انهيار.

وأضاف: «هذا النادي لن يبتعد بشكل معتاد عن دوري الأبطال، نمر بعام صعب ونعلم ذلك، لكن إمكانات وقوة هذا النادي مختلفة تماما، بالتأكيد لا أفكر فيما حدث هنا في الماضي لكن ما يمكنني قوله إننا لا نشعر بالقلق بشأن مستقبل النادي لأننا في أيد أمينة».