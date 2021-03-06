شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادل سيمبا مع المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي سيمبا التنزاني على صدارة المجموعة الأولي بدورى أبطال أفريقيا، بعد اقتناصه نقطة غالية أمام المريخ السوداني، بعد التعادل السلبي فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالة لدوري أبطال أفريقيا، حيث وصل رصيد سيمبا إلى 7 نقاط، وحل فيتا كلوب ثانيًا للمجموعة بـ3 نقاط، وهو رصيد الأهلى نفسه الذى يحتل المركز الثالث، فيما جاء المريخ السوداني فى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلى وفيتا كلوب فى التاسعة مساء، والفائز بالمباراة سينفرد بوصافة المجموعة فيما التعادل سيُبقي الوضع كما هو عليه.