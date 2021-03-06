شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشكو ضغط المباريات وكثرة الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى موسيماني المدير الفني للفريق من ضغط المباريات التي يواجهها الفريق خلال الفترة الاخيرة سواء المحلية أو الإفريقية والتي تؤدي الى زيادة الإصابات مما يضطره لإجراء تعديلات على التشكيل الاساسي والإستعانة بلاعبين مختلفين في كل مباراة عن الاخرى.

وقال: «خضنا مباراة المريخ السوداني في افتتاحية مشوار دور المجموعات ونحن نعاني من غيابات ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز».

وواصل: «قادرون على التعامل مع أزمة الغيابات، فقد خضنا مباريات في وقت سابق دون 11 لاعبًا منهم 7 لاعبين بسبب كورونا وأربعة إصابات عضلية».

وأكمل: «ضغط المباريات يجب أن يخلق إصابات في ظل توالي المباريات، ولكن الأهلي قادر تمامًا على التعامل مع هذه الأمور».

وأشار موسيماني إلى أهمية جميع لاعبي الأهلي بالنسبة للفريق، مؤكدًا ثقته الشديدة في قدراتهم لتحقيق الانتصارات، وهو يسعى دائمًا لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإصابات والغيابات والظروف المختلفة.