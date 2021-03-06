شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مكالمة أبوجبل مع مدرب حراس المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك باللعب اساسيا في مباريات الفريق المحلية والافريقية لرغبته في الإنضمام للمنتخب الوطني لكرة القدم بعدما أجرى اتصالا بأيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب لضمان تواجده في المعسكر المقبل المقرر اقامته يوم 22 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من نفس الشهرفي التصفيات المؤهلة لامم إفريقيا.

وشدد أبوجبل على انه سيظل الحارس الاساسي للفريق طالما انه لم يقصر في التدريبات والمباريات.

ورفض أبوجبل تحميله مسئوولية الهدف الذي مني مرماه في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز الذي انتهى لمصلحة الابيض بهدفين مقابل هدف واحد ،مؤكدا على انه حافظ على حراسة الفريق في عدد من البطولات والمباريات خلال المواسم السابقة ولا يمكن ان يقبل العودة لدكة البدلاء مرة اخرى.