شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولات قاسم للصلح بين جنش وأبوجبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشلت محاولات اشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك للصلح بين الثنائي محمود عبد الرحيم «جنش» ومحمد أبوجبل حارسا الفريق اللذان نشبت بينهما ازمة حادة خلال الفترة الاخيرة بسبب الصراع على حراسة عرين الابيض خلال المباريات المحلية والإفريقية.

ورفض أبوجبل عقد جلسة مع جنش بعدما وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود رغم المحاولات التي أجراها المشرف العام على الفريق خلال الايام الماضية قبل مواجهة الفريق امام الترجي التونسي التي اقيمت امس على أرض ملعب ستاد رادس بتونس في ذهاب دوري الابطال.