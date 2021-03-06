شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي على لقب واحة ليوا بمضمار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، الأحد، حفل سباقاته الثاني عشر في الموسم، بمشاركة نخبة الخيول تتنافس على جوائز مالية بقيمة 910 آلاف درهم في 6 أشوط مخصصة للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس والأخير المخصص للمهجنة الأصيلة.

ويجذب الشوط الرابع الأبرز والأقوى في الحفل نخبة الخيول التي تتنافس على الفوز بالجولة الثانية من سباق التاج الثلاثي العربي للخيول عمر 4 سنوات «جروب 3»، لمسافة 2200 متر، بمشاركة مجموعة من الخيول القوية تسعى للوصول إلى منصات التتويج، أبرزها البطل «مجيب» حامل لقب بطولة أبوظبي، لكن مهمته لن تكون سهلة في وجود منافسة من قبل «متقدم» والقادم للدولة لأول مرة «غندالف دي بومبادور»، و«المفهم اس بي» القادم من عجمان بثلاثة ألقاب.

ويبرز في الأمسية أيضاً سباق واحة ليوا في الشوط الخامس، الذي تتنافس من خلاله 10 خيول لمسافة 1400 متر، ويظهر من خلال هذا التحدي الجواد «ار بي تورش» و«حكيمة مسقط» في ظل وجود «روعة» التي تتطلع إلى لقبها الأول في المضمار العشبي، كما يشارك «شرف الريف» بطل النسخة قبل الأخيرة من السباق.

وأيضاً يشهد الحفل كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسبطلات الخاصة لمسافة 1200 متر؛ حيث ينافس «عاهد الخالدية الثانية» و«ايه اف مجالس»، ويسعى «استرال ديل سول» إلى افتتاح رصيده المحلي.

وتفتتح الأمسية بسباق للمبتدئة لمسافة 2200 متر، ويظهر من خلال الشوط الأول «قرم» الذي يشارك للمرة الأولى على المضمار العشبي، إلى جانب رفيقه في الإسطبل «مقتدر»، في ظل وجود أصحاب الخبرة «الثورا» و«ايه اف العنود».

وفي ثاني أشواط الأمسية على مسافة الميل، يتنافس «تيسير» بإشراف ارنيست لمارتنيل وقيادة الفارس فيرون، في مواجهة «ويسل» بإشراف الحمادي وقيادة بينتلي، مع وجود «بلو دايموند».