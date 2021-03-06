شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكسب شباب الأهلي ويتصدر ذهاب دوري كرة الطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تصدر النصر الدور الأول للدوري العام لكرة الطاولة لفئة الرجال، برصيد 8 نقاط، بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 3-1، في المباراة الختامية لدور الذهاب التي جمعتهما على صالة نادي شباب الأهلي، وأدارها الحكم علي محمد البلوشي. وبخسارته حل شباب الأهلي ثانياً برصيد 7 نقاط، ليحتل الوصافة في ترتيب الفرق التي لعبت في المراكز الخمسة الأولى لدور الذهاب وفق نظام البطولة، فيما حل الوصل حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، يليه الشارقة في المركز الرابع بـ5 نقاط، ودبا الحصن في المركز الخامس بـ 4 نقاط. وسيطر فريق «العميد» المكون من اللاعبين راشد عبد الحميد، ونبيل الزرعوني، واللاعب المقيم وي جيجا، على مجريات المباراة بعرض فني قوي تفوقوا به على ثلاثي شباب الأهلي الذي خاض المباراة بتشكيلة ضمت حامد حافظ وصلاح الدين عبد الحميد، وعبدالله محمد حسن. ومن المقرر انطلاق منافسات الدور الثاني للدوري في 12 مارس الجاري، والذي سيشهد صراعاً ثلاثياً بين النصر البطل التاريخي للدوري على مدار 15 موسماً، قبل أن يكسر فريق الوصل احتكاره وينتزع منه اللقب في النسخة الأخيرة، و«الفرسان» المطارد المطارد المباشر لـ«العميد» بحلوله وصيفاً في ختام الدور الأول علاوة على «الإمبراطور» الذي سيسعى للتقدم إلى الصدارة من أجل الاحتفاظ بلقبه عبر منافسات الدور الثاني.