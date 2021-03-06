شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: التأنى والهدوء مفتاح فوز الزمالك على الترجى التونسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض ليس أمامه سوى الفوز على الترجى فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل على ملعب ردس فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوى أبطال أفريقيا. وقال يكن فى مداخلة لـ تليفزيون الخليج 365، إن سلاح الزمالك فى مباراة اليوم هو التأنى والهدوء، مشيرا إلى أن الأبيض يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الثقة ويستطيعون الفوز فى هذا اللقاء .

أما عن حراسة مرمى الزمالك، فأكد هشام يكن أن ثلاثى حراس الزمالك "محمد أبو جبل أو محمود عبد الرحيم جنش أو محمد عواد" مميزون للغاية وأى منهم يستطيع الدفاع عن عرين القلعة البيضاء.

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجى التونسى فى المباراة المقرر انطلاقها فى السادسة مساءً باستاد رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بوجود الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 4 نقاط حصدهم من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.