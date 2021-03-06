شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: حميد أحداد وجنش مفاجأة التشكيل.. والمرتدة سلاح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن تواجد المغربى حميد أحداد ومحمود عبد الرحيم جنش في تشكيل الزمالك أمام الترجى مفاجأة كبرى من البرتغالى باتشيكو، خاصة أن أبو جبل يعد الأفضل لهذه المباراة.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات لخالد الغندور فى الاستوديو التحليلى على قناة الزمالك، "باتشيكو دفع بحميد أحداد أساسيا لأنه شبه الكرة التونسية ويعرف الأجواء فى هذه المباريات، لكن حميد أحداد بعيد جداً عن المباريات، سنرى رهان باتشيكو سيكون صحيحا أم لا، وكذلك الدفع بجنش دى مفاجأة بالنسبة لى لأننى أرى أن أبو جبل هو الأفضل فى هذه المباريات".

وأضاف فاروق جعفر، "مباراة اليوم صعبة جدا لأنها خارج الأرض، وفرصة للاعبى الترجى للفوز على الزمالك قبل مباراة القاهرة، ولازم لاعبى الزمالك يكونوا فى قمة الهدوء ولا تنجر للعصبية التى سيحاول لاعبى الترجى استدراجهم لها حتى يخرجوا من تركيزهم".

وتابع، "المساكين وخط الوسط الدفاعى دورهم مهم جدا لإيقاف خطورة الترجى، ولازم يكونوا في قمة التركيز وعدم التسرع لامتصاص حماس الترجى، والخبرة سيكون لها دور كبير من ساسى وطارق حامد، وعند فقد الكرة يجب أن يكون كل اللاعبين في حالة دفاع تحت الكرة، واللعب على الهجمة المرتدة لقتل حماس التوانسة".

وكان البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الترجى التونسى فى المباراة المقرر انطلاقها فى السادسة مساءً باستاد رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.