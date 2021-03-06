شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لربيع ياسين فى بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو بتروجت تشكيل الجهاز المعاون لربيع ياسين الذى سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، ويضم كلا من: على عاشور مدربا عاما، وأحمد أبو مسلم مدربا مساعدا وهشام السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد سعد مدرب أحمال، وأيمن محمد كمحلل أداء.

وكانت إدارة بتروجت قامت بتعيين ربيع ياسين مديرا فنيا للفريق خلفا لياسر رجب الذى رحل عن الفريق بسبب تراجع النتائج وكان آخرها الهزيمة أمس أمام كوكاكولا بهدف دون رد في الجولة 16 بدوري القسم الثاني وأصبح الفريق فى موقف لا يحسد عليه في جدول ترتيب المجموعة الثاني حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة .



ربيع ياسين مع مسئولى بتروجت

شهدت مباريات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى العديد من المفاجآت بعد خسارة المتصدر الداخلية أمام النصر بهدفين نظيفين ليتجمد رصيده عند 28 نقطة، بينما ارتفع رصيد أبناء سيد عيد إلى 19 نقطة فى المركز العاشر، فى الوقت نفسه نجح السكة الحديد فى إيقاف قطار الترسانة بعدما فرض التعادل السلبى للقاء ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 27 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة، بينما ارتفع رصيد السكة إلى 18 نقطة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق بورتو فوزا غاليا على منتخب السويس بهدف دون رد أحرزه محمود صالح ليعود بورتو للصدارة مجددا بعدما رفع رصيده 29 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 22 نقطة، كما تعامل النجوم مع المريخ بهدف لمثله أحرز هدف النجوم محمد حسن ميدو من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف المريخ احمد حمزاوي ، وحقق القناة فوزا هاما علي زد بهدف دون رد أحرزه محمد علي ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء زد عند 20 نقطة.