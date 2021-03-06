شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر من أخطاء الماضى فى الزمالك أمام الترجي.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل الزمالك فوق الحديث عن مباراة الترجي التونسي، المقرر لها السادسة مساء اليوم، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.

البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، عقد أكثر من جلسة خاصة مع لاعبيه سواء بشكل جماعي فى صورة محاضرات فنية داخل فندق الإقامة بتونس، أو جلسات فردية مع كل لاعب على حدة، بهدف منح الجميع التعليمات اللازمة قبل المباراة المرتقبة.

مباراة الزمالك والترجي اليوم لها أهمية خاصة للفريقين، بعد النظر لترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال قبل المباراة، سيأتى بطل تونس فى الصدارة بعد خوض جولتين، وحصد خلالها 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا تونجيت السنغالي فى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة، لذا يتمسك الأبيض بالفوز لتصدر المجموعة وتخطي الترجي الذى يسعى هو الآخر لتأكيد صدارته وإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده.

باتشيكو يحذر من هجوم الترجي ويطالب بإيقاف البدري

وجه البرتغالي باتشيكو تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الزمالك، بخصوص خط هجوم الترجي الذي يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، على رأسهم أنيس البدرى وحمدى الهونى وطه ياسين الخنيسي.

كما طالب باتشيكو لاعبي الزمالك بضرورة إيقاف خطورة أنيس البدري بشكل خاصة، وفرض رقابة لصيقة طوال الـ90 دقيقة حيث يعد محور لعب أساسى ورئيسى لفريق الترجي ويعتمد عليه الفريق فى الشق الهجومي بشكل كبير.

استغلال الفرص أهم نصائح الخواجة

فيما طالب باتشيكو لاعبي الزمالك بضرورة استغلال الفرص في مباراة الترجي وإنهاء مسلسل إهدار الأهداف الذى عاني منه الفريق منذ انطلاق منافسات النسخة الحالية لدوري الأبطال بعد التعادل سلبيا في أول جولتين رغم إهدار العديد والعديد من الفرص سواء في مباراة مولودية الجزائر بالقاهرة أو تونجيث في السنغال.

باتشيكو وتعليمات خاصة لمدافعي الزمالك

ومنح البرتغالي باتشيكو تعليمات خاصة لمدافعي الزمالك، قبل مباراة الترجي، نظرا لامتلاك فريق الترجي مجموعة مميزة من اللاعبين في الخط الأمامي، لذا يجب التركيز من جانب المدافعين وتجنب الاندفاع للهجوم خلال المباراة خوفا من الهجمات المرتدة لبطل تونس.

تشكيل الزمالك

وجاء تشكيل الزمالك أمام الترجي كالتالي :

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد