شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأرجنتينى باليرمو أكثر من أهدر ركلات جزاء فى مباراة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مارتين باليرمو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق، يٌعد أكثر لاعب فى العالم إهداراً لضربات الجزاء، ففى مباراة فريقه أمام كولومبيا بكأس كوبا أمريكا، أهدر مارتين باليرمو 3 ضربات جزاء خلال 85 دقيقة، حيث تم إضاعة الأولى بعدما ارتطمت بالعارضة، والثانية اصطدمت بالقائم الأيسر، أما الثالثة فتمكن حارس فريق كولومبيا من التصدى لها.

كما سجل مارتين باليرمو اسمه فى سجلات تاريخ المونديال كأكبر لاعب أرجنتينى يحرز هدفاً خلال نهائيات كأس العالم بعد بلوغه من العمر (36 عاماً)، وذلك بعد إحرازه الهدف الثانى لمنتخب بلاده أمام اليونان فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن الجولة الختامية للمجموعة الثانية لكأس العالم الذى أقيم بجنوب أفريقيا 2010.

باليرمو كان صاحب هدف صعود الأرجنتين لكأس العالم حينما أحرز هدف الفوز على بيرو بعد أن كان التانجو متعادلاً حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة واستطاع باليرمو أن يكافئ مدربه مارادونا حينها عقب نزوله الملعب وأحرز هدف الصعود ليرد مارادونا الجميل للاعب ويختاره فى القائمة النهائية للأرجنتين فى كأس العالم بل ويشركه ويحرز اللاعب الهدف الثانى أمام اليونان.