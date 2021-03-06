الامارات | العنبري يقود الشارقة أمام النصر بعد تعافيه من وعكة صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يقود الشارقة أمام النصر بعد تعافيه من وعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة علي صفحته الرسمية عبر "توتير" أجاهزية مدرب الفريق عبد العزيز العنبري لقيادة الشارقة أمام النصر غدا ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، بعد تجاوزه العارض الصحي الذي تعرض له أخيرا وغاب بسببه عن قيادة الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام الجزيرة ضمن الجولة 18 للدوري التي قاد فيها الفريق مساعده البرايزيلي مارسيو سابينو.

وتراجع الشارقة من صدارة الدوري إلى المركز الثاني بعد خسارته أمام الجزيرة في الجولة الماضية، إذ تجمد رصيده عند 37 نقطة.

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