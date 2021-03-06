شكرا لقرائتكم خبر عن حجز رضا عبد العال في المستشفى تمهيدًا لإجراء عملية قلب مفتوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري رضا عبد العال نجم الاهلي والزمالك الاسبق جراحة القب المفتوح خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما تمسك الدكتور طارق حلمي الطبيب المعالج بسرعة إجراء الجراحة حتى يواجه المشاكل الصحية في القلب التي تعرض لها عبد العال خلال الايام الماضية.

وتوجه المحلل الكروي الشهير إلى أحد المستشفيات الخاصة أمس الجمعة للخضوع لإشعات وتحاليل قبل اجراء الجراحة ،واصر الطبيب المعالج على بقائه في المستشفى لحين اجراء العملية.