شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تحفز اللاعبين بمكافأة خاصة في حالة الفوز علي الترجي في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون نادي الزمالك علي عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك قبل توجههم الي إسناد رادس لخوض مباراتهم المهمة والمرتقبة امام الترجي التونسي مساء اليوم

ووعد رئيس اللجنة الثلاثية ورئيس البعثة في تونس اللاعبين بصرف مكافاة استثنائية خاصة في حالة الفوز علي الترجي واقتناص الثلاث نقاط إنعاش امال الفريق في المنافسة

وتعهد لاعبو الزمالك علي بذل ما بوسعهم من اجل الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء

وفي حالة فوز الزمالك سيقوم رئيس البعثة بصرف المكافاة فورا في غرفة خلع الملابس