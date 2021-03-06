شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ملعب رادس واعلام الزمالك تحفز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ لحظات حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الملعب الأوليمبي برادس في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وغادرت الحافلة فندق الإقامة بعد إلقاء الجهاز الفني محاضرة فنية قصيرة على اللاعبين في الوقت نفسه فقد حرص طاقم الطائرة الخاصة المصاحبة للفريق على دعم الزمالك بأعلام النادي وهم في طريقهم لملعب المباراة.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف