شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ملعب رادس واعلام الزمالك تحفز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ لحظات حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الملعب الأوليمبي برادس في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وغادرت الحافلة فندق الإقامة بعد إلقاء الجهاز الفني محاضرة فنية قصيرة على اللاعبين في الوقت نفسه فقد حرص طاقم الطائرة الخاصة المصاحبة للفريق على دعم الزمالك بأعلام النادي وهم في طريقهم لملعب المباراة.
وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف
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