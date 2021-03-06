شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تعتذر عن عدم المشاركة في بطولة دبي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، اعتذارها عن عدم المشاركة في بطولة دبي للأسواق الحرة للتنس، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 7 وحتى 20 مارس الجاري.

وقال شريف منصف، وكيل ميار شريف في تصريحات صحفية :«ميار تلقت وايلد كارد للمشاركة في البطولة منذ فبراير الماضي، ولكن الدعوة لم تصل إلا منذ يومين فقط».

وتابع: «وبالتالي قررت ميار شريف الاعتذار عن البطولة لتأخر تلقي الدعوة، خاصة أنها كانت غير متأكدة من وصول البطاقة التي كان يجب أن تحصل عليها قبل البطولة بـ10 أيام على الأقل».

وتحتل ميار شريف المركز الـ114 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، ويعد هذا هو الأعلى في تصنيف لاعبات مصر للتنس ولم تصل إليه أي لاعبة من قبل، كما أنها أول سيدة تحقق فوزًا في إحدى بطولات الجراند سلام للتنس المصري.

ويذكر أن ميار شريف ودعت بطولة قطر المفتوحة للتنس عقب خسارتها من اليونانية «ماريا ساكاري» بمجموعتين دون رد في الدور الرئيسي للبطولة.