شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي .. المريخ يواصل السقوط وسيمبا ينفرد بالصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي مواجهة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني فى المباراة التي جمعتهما عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

جاءت المباراة حماسية خصوصا فى شوطها الأول من جانب أصحاب الأرض والذين حاولوا بكافة الطرق تسجيل هدف مبكر، وفى الشوط الثاني حاول الضيوف مباغتة المريخ لتحقيق الفوز الثالث على التوالى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سيمبا التنزاني إلى 7 نقاط حافظ بها على صدارة المجموعة التي تضم الأهلى وفيتا كلوب التنزاني بينما بقي المريخ فى قاع المجموعة بنقطة واحدة.