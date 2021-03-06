شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي × أرسنال : أوباميانج يحافظ على عادته وشاكا يخطف الأضواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر أرسنال نقطتين في الدوري بعد أن سقط في فخ التعادل خارج قواعده ضد بيرنلي بنتيجة 1-1 في مباراة جمعت بين الفريقين في افتتاح مباريات الجولة 27 من البريميرليج.

وتقدم أرسنال مبكرًا بعد 6 دقائق من البداية عن طريق الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، وأدرك بيرنلي التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق المهاجم كريس وود ونتيجة لخطأ فادح من لاعب الوسط السويسري جرانيت شاكا، الذي كان تعرض للطرد في مباراة الدور الأول ضد بيرنلي والتي انتهت لصالحهم وقتها بنتيجة 1-0.

وفشل أرسنال في فك شفرات دفاع الضيوف في الشوط الثاني وأهدروا الكثير من الفرص، ليسقطوا في فخ التعادل مجددًا ويصبح أمل الفريق ضعيفا في حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.

رجل المباراة:

. جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، بعد مردود دفاعي كبير ساهم من خلاله في خروج فريقه بنقطة من أمام الجانرز.

. تاركوفسكي أخرج الكرة من مناطق الخطورة في 5 مناسبات وأفتك الكرة مرتين، وكان أكثر اللاعبين ربحًا للإتحامات الهوائية (8).

هل تعلم أن:

أرسنال فشل في الفوز ذهابًا وإيابًا ضد بيرنلي في موسم بالبريميرليج للمرة الأولى على الإطلاق.

بيرنلي أهدر فرصة الفوز ذهابًا وإيابًا على أرسنال في موسم من المسابقة، مهدرًا فرصة تحقيق ذلك في الدرجة الممتازة لأول مرة منذ موسم 1962/1963.

أرسنال لم يخسر في ملعب تيرف مور في جميع زياراته الـ9 في عهد البريميرليج (فاز 4 وتعادل 5).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

بيرنلي رفع من رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 7 نقاط كاملة عن منطقة الهبوط.

أرسنال تعادل للمرة الخامسة هذا الموسم، ليرتفع رصيد الفريق إلى 38 نقطة في المركز العاشر، بفارق 9 نقاط كاملة عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

. أوباميانج سجل 8 أهداف في البريميرليج ضد بيرنلي – أعلى سجل تهديفي له ضد فريق واحد خلال مسيرته بالمسابقة.

. أوباميانج (الذي سجل هدفًا عكسيًا في مباراة الدوري الأول ضد بيرنلي) هو خامس لاعب من أرسنال يسجل هدف عكسي وهدف لصالح الفريق ضد نفس الخصم في موسم من البريميرليج بعد إيدو ضد بلاكبيرن (2002/2003)، جالاس ضد مانشستر يونايتد (2007/2008)، فيرمالين ضد فولهام (2011/2012) وجيرو ضد سندرلاند (2015/2016).

. الجناح البرازيلي ويليان صنع أهدافا في مباراتين متتاليتين في البريميرليج للمرة الأولى منذ مارس 2019.

. منذ بداية موسم 2016/2017، وباستبعاد حراس المرمى، لا يوجد لاعب في البريميرليج ارتكب أخطاء أدت إلى أهداف في المسابقة أكثر من جرانيت شاكا (8)

39 هدفًا من أهداف كريس وود الـ40 في البريميرليج جاءت من داخل الـ18.

. فقط ساوثهامبتون (25) ونيوكاسل (24) أهدرا نقاطا من وضعية الفائز في البريميرليج أكثر من أرسنال (23) منذ أول مباراة للمدرب ميكيل أرتيتا مع الفريق في المسابقة.