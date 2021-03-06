شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري.. حسام حسن يتحفظ علي مستوي «عاشور » والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وضع برنامج خاص لحسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، لتجهيزه للمباريات المقبلة.
وأبدي حسام حسن تحفظه على المستوى البدني للاعب، الأمر الذي جعله لا يعتمد عليه بشكل أساسي منذ بداية الموسم الجاري. ولم يشارك حسام عاشور، مع زعيم الثغر هذا الموسم سوى في 4 مباريات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف. ويستعد الاتحاد السكندري لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز.
يُذكر أن الإتحاد السكندري يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في 54 مباريات، أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736