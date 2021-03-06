شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري.. حسام حسن يتحفظ علي مستوي «عاشور » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وضع برنامج خاص لحسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وأبدي حسام حسن تحفظه على المستوى البدني للاعب، الأمر الذي جعله لا يعتمد عليه بشكل أساسي منذ بداية الموسم الجاري. ولم يشارك حسام عاشور، مع زعيم الثغر هذا الموسم سوى في 4 مباريات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف. ويستعد الاتحاد السكندري لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الإتحاد السكندري يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في 54 مباريات، أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.