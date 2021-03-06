شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يعلن أسماء الجهاز المعاون له في تدريب بتروجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهي ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب المصري اتفاقه مع مجلس إدارة بتروجت، لقيادة الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك عقب جلسة جمعت ياسين مع كل من المهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت و المهندس إبراهيم رمضان رئيس نادي بتروجيت واللواء جمال فوزي نائب رئيس النادي، في حضور محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين.



ويضم الجهاز الفني الكابتن ربيع ياسين مديرًا فنيًا، والكابتن علي عاشور مدربا عاما، وأحمد أبو مسلم مساعد مدرب، وهشام السيد مدرب حراس مرمي، ومحمد سعد مخطط أحمال، وأيمن محمد محلل أداء.