شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يحدد روشتة فوز الزمالك على الترجي في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على فوز الفريق على نظيره الترجي التونسي في مباراتهما المرتقبة، اليوم، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الزمالك قادر على الفوز شريطة التزام اللاعبين بالتعليمات طوال المباراة وعدم الاندفاع في الهجوم على حساب التامين الدفاعي.

وأكد أن استغلال أنصاف الفرص التي تتاح للزمالك مهم جدًا من أجل الدخول في المباراة وممارسة ضغط على المنافس.

وأضاف أن الترجي سيخوض المباراة بمنتهي الشراسة للثأر من الزمالك بعد الفوز عليه في نهائي السوبر الأفريقي في قطر.