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مدرب ديوكوفيتش يفتح النار على منتقديه

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الكرواتى جوران إيفانيسيفيتش، مدرب المصنف الأول عالميًا، نوفاك ديوكوفيتش، دفاعه عن لاعبه الصربى، مؤكدًا أن الأخير لا يتلقى معادلة عادلة من قبل وسائل الإعلام العالمية.

وقال إيفانيسيفيتش لموقع «essentiallysports»: «هناك هجوم متواصل على نوفاك من قبل وسائل الإعلام العالمية، هذا الهجوم مستمر منذ عام وحتى الآن، وكأنهم يريدون تدميره».

وتابع مدرب المصنف الأول عالميًا: «نوفاك لا يخشى التحدث عن رأيه، والقتال من أجل الأسباب التي يؤمن بها، وما حدث في بطولة أمريكا الموسم الماضى جعل الجميع سعداء».

وأضاف: «فى بطولة أستراليا دافع نوفاك عن اللاعبين، ومرة أخرى نجد الجميع يتعامل معه بشكل سيئ، وهو الوحيد الذي تحدث بعلانية عن هذا الموضوع فيما فضل الجميع التزام الصمت». وأردف: «طوال مسيرتى الاحترافية شاهدت العديد من اللاعبين يقومون بأمور لا مبرر لها، لكن لم يتم انتقادهم ومعاملتهم بهذا الأسلوب الذي تتم معاملة نوفاك به».

وتابع الكرواتى جوران إيفانيسيفيتش: «أكثر الأمور غدرًا وحزنًا هي الاتهامات التي وجهت لنوفاك ديوكوفيتش كونه يتظاهر بالإصابة في بطولة أستراليا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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