شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ديوكوفيتش يفتح النار على منتقديه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الكرواتى جوران إيفانيسيفيتش، مدرب المصنف الأول عالميًا، نوفاك ديوكوفيتش، دفاعه عن لاعبه الصربى، مؤكدًا أن الأخير لا يتلقى معادلة عادلة من قبل وسائل الإعلام العالمية.

وقال إيفانيسيفيتش لموقع «essentiallysports»: «هناك هجوم متواصل على نوفاك من قبل وسائل الإعلام العالمية، هذا الهجوم مستمر منذ عام وحتى الآن، وكأنهم يريدون تدميره».

وتابع مدرب المصنف الأول عالميًا: «نوفاك لا يخشى التحدث عن رأيه، والقتال من أجل الأسباب التي يؤمن بها، وما حدث في بطولة أمريكا الموسم الماضى جعل الجميع سعداء».

وأضاف: «فى بطولة أستراليا دافع نوفاك عن اللاعبين، ومرة أخرى نجد الجميع يتعامل معه بشكل سيئ، وهو الوحيد الذي تحدث بعلانية عن هذا الموضوع فيما فضل الجميع التزام الصمت». وأردف: «طوال مسيرتى الاحترافية شاهدت العديد من اللاعبين يقومون بأمور لا مبرر لها، لكن لم يتم انتقادهم ومعاملتهم بهذا الأسلوب الذي تتم معاملة نوفاك به».

وتابع الكرواتى جوران إيفانيسيفيتش: «أكثر الأمور غدرًا وحزنًا هي الاتهامات التي وجهت لنوفاك ديوكوفيتش كونه يتظاهر بالإصابة في بطولة أستراليا».