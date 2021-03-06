شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يسير على خُطى مورينيو مع تشيلسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم توماس توخيل، المدير الفنى لفريق تشيلسى، مستويات متميزة مع البلوز منذ بداية فترة توليه المسؤولية الفنية، عقب إقالة المدرب السابق فرانك لامبارد، في نهاية يناير الماضى.

وقاد «توخيل» فريقه تشيلسى إلى فوز رائع تحقق خارج الأرض على حساب ليفربول على أرض ملعبه أنفيلد رود، وذلك بنتيجة هدف دون رد، سجله ميسون ماونت.

ولم يتلقَّ تشيلسى سوى هدفين في 10 مباريات تحت قيادة «توخيل» في جميع المسابقات، وهو عدد الأهداف نفسه التي تلقاها الفريق في أول 10 مباريات تحت قيادة جوزيه مورينيو. المثير في الأمر أن المباراة العاشرة لكلا الرجلين مع تشيلسى كانت ضد ليفربول، وفاز الفريق حينها بهدف دون رد.

وكان «مورينيو» قد تولى تدريب تشيلسى في فترتين، الأولى بين 2004 و2007 والثانية بين 2013 و2015، ونجح خلال مسيرته مع البلوز في تحقيق الدورى الإنجليزى 3 مرات، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزى مرة، فضلًا عن درع السوبر الإنجليزى مرة. ولم يتفوق أي فريق على تشيلسى منذ تولى «توخيل» تدريب الفريق سوى مانشستر سيتى، حيث نجح البلوز في حصد 18 نقطة في 8 مباريات قاده فيها «توخيل»، فيما حقق السيتى في الفترة نفسها 24 نقطة، وكان «لامبارد» قد حصد سبع نقاط فقط في آخر 8 مباريات له مع البلوز قبل إقالته.

من جانبه، تحدث الألمانى «توخيل»، مدرب تشيلسى، عن الفوز الذي حققه البلوز أمام ليفربول، على ملعب أنفيلد، في الدورى الإنجليزى، وقال، خلال تصريحات لشبكة «بى بى سى» البريطانية: «لقد لعبنا بشجاعة كبيرة، وقضينا لحظات رائعة عندما كنا نملك الكرة، عرفنا كيف نعانى اليوم، ولم نفقد الرغبة أبدًا، وهذا الفوز مستحق مع هذا الأداء الرائع».

وأضاف: «فريقى قدم أداءً جيدًا للغاية، كل اللاعبين كانوا شجعانًا للغاية، والجميع كان حادًا، إنها مباراة بست نقاط لأن الآخرين يخسرون، الدورى لا يزال مستمرًا، ولا تزال هناك 11 مباراة متبقية». واستدرك: «دعونا الآن نواصل السير خطوة بخطوة، لا يمكننا أن نرتاح أبدًا، ولن نحتفل، لا يوجد وقت للاحتفالات».

وأعرب عن سعادته بالفوز على ليفربول، موضحًا: «سعيد جدًا بأداء الفريق، لقد كان من الواضح أننا بحاجة إلى تقديم أداء كامل في جميع جوانب المباراة، وهو ما فعلناه اليوم، لقد كنا شجعانًا للغاية، ولم نخسر الحدة، كنا عدوانيين وشجعانًا جدًا، وهذا هو مفتاح فوزنا على ليفربول، لقد قدمنا أداء كبيرًا، وحققنا فوزًا مستحقًا». واختتم تصريحاته، قائلًا: «نحن وهم بدأنا المباراة بمستوى عالٍ من السرعة والقوة، ولكن نحن أظهرنا قوة أكثر، لقد نجحنا في التعامل مع كل شىء بجدية، وبشكل جيد جدًا».

يُذكر أن «توخيل» لم يتذوق طعم الخسارة مع تشيلسى منذ توليه المهام التدريبية للفريق.

ويحتل تشيلسى المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 47 نقطة، فيما تراجع ليفربول إلى المركز السابع برصيد 43 نقطة.