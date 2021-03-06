شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل توسعة ملاعب بطولة «ويمبلدون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن مشروع توسعة ويمبلدون، الذي سيزيد المساحة المخصصة للبطولة، سيتم تأجيله حتى نهاية العقد الجارى.

وكان قد تم في 2018 شراء ملعب الجولف، الواقع بجوار ملاعب أول إنجلاند كلوب التي تقام عليها البطولة، على أمل توسعتها، ومضاعفة مساحة الأراضى ثلاث مرات، من أجل إقامة الأدوار التمهيدية على نفس ملاعب بطولة التنس الكبرى.

وتقام حاليا الأدوار التمهيدية في وريهامبتون، على بعد بضعة كيلومترات من ويمبلدون، لعدم التأثير على العشب، وللعدد المحدود من الملاعب في أول إنجلاند كلوب.

وكان من المزمع تنفيذ مشروع التوسعة في 2025، لكن تم الكشف حاليا عن أنه لا يمكن تنفيذه، قبل نهاية العقد الحالى.

في سياق آخر، ودع الفرنسى بينوا بيير، بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس، بعدما تراخى في شوط إرساله الأخير، وبصق على أرض الملعب، ليخصم الحكم نقطة منه في الهزيمة 4-6 و6-3 و6-1 أمام فرانشيسكو سيرندولو.

وفقد بيير، المصنف 29 عالميا والثالث في البطولة، أعصابه بسبب قرار أحد حكام الخطوط عند تأخره 0-2 في المجموعة الثانية، إذ احتسب الحكم ضربة إرسال ساحقة صحيحة من سيرندولو. واحتد بيير البالغ عمره 31 عامًا على الحكم، لكنه لم يستطع إقناعه بتغيير القرار.

وبصق بيير على مكان الكرة، وحصل على تحذير بسبب سلوكه.

وخصم الحكم نقطة من اللاعب الفرنسى في المجموعة ذاتها، بعدما بصق للمرة الثانية، وتشاجر مع الحكم مرة أخرى.

وعند تأخره 1-5 في المجموعة الأرض، بدا أن بيير ارتكب خطأين مزدوجين عن عمد ليخسر المباراة.

وسدد بيير إرساله الأخير خارج الملعب، بينما كان جامع الكرات على أرض الملعب، لأخذ كرة الإرسال الماضى.

وبعد المباراة، نشر بيير صورة لمجموع جوائزه المالية البالغ 8.5 مليون دولار، وكتب «الأمر لا يستحق الاهتمام».

وسبق أن استبعد الفريق الفرنسى، بيير من أولمبياد ريو 2016، بسبب قضائه الكثير من الوقت خارج القرية الأولمبية.

وكان بيير اتهم منظمى بطولة أستراليا المفتوحة بسوء معاملة اللاعبين خلال الحجر الصحى، بعد خروجه من الدور الأول للبطولة الشهر الماضى.

وتأهل سيرندولو، الذي فاز شقيقه خوان مانويل بلقب كوردوبا المفتوحة في الأرجنتين الأسبوع الحالى، إلى دور الثمانية لمواجهة بابلو أندوخار.