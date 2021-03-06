شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يغرق فى «بحر الديون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذى لمانشستر يونايتد، عن حجم ديون الشياطين الحمر في الفترة الحالية.

وقال إد وودوارد، في بيان أبرزته صحيفة «ميرور» البريطانية، إن صافى ديون مانشستر يونايتد ارتفع إلى 455.5 مليون إسترلينى.

وزادت ديون مانشستر يونايتد بمقدار 64.2 مليون جنيه إسترلينى في السنة الماضية، التي شهدت غياب الجماهير عن الملاعب، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: «اقتربنا من عام كامل منذ المباراة الأخيرة التي شهدت تواجد الجماهير في أولد ترافورد. نفكر الآن في 12 شهرًا مليئة بالتحديات لكرة القدم والمجتمع بأكمله».

وتابع: «لدينا ثقة بأن الوضع سيعود إلى المسار الطبيعى، بسبب الانتشار السريع للقاحات في المملكة المتحدة وخارجها، وأن ذلك يعنى عودة المشجعين إلى الملاعب».

وواصل: «لكن في هذه الأثناء، لا يزال الخلل في الحسابات كبيرا، لكننا سعداء بالمرونة الهائلة التي أظهرها النادى خلال الوباء، مدعومًا بتفانى الموظفين وقوة أعمالنا التجارية».

وأكمل: «إننا نذكر بأهمية كرة القدم كمصدر للمجتمع والترفيه والفخر للجماهير في جميع أنحاء العالم، رغم أننا افتقدناهم بشدة في أولد ترافورد».

واختتم: «التقدم الذي أحرزه سولسكاير واللاعبون هذا الموسم واضح، كما تألق الأكاديمية وفريق السيدات يزيدان من التفاؤل الذي نشعر به بشأن المستقبل داخل وخارج الملعب».

في نفس السياق، يتوقع إد وودوارد أن تشهد التعديلات على دورى أبطال أوروبا دورا أكبر للأندية في «الحوكمة والسيطرة» على البطولة.

ويناقش الاتحاد الأوروبى (يويفا) التغييرات في نظام دورى الأبطال بدءا من 2024 مع زيادة عدد المباريات في دور المجموعات بوجود 36 ناديا بدلا من 32.

ووودوارد هو أحد أعضاء اتحاد الأندية الأوروبية الذي يمثل الأندية الكبيرة في يويفا ويناقش التعديلات مع الاتحاد القارى.

وقال وودوارد في مؤتمرا عبر الهاتف مع المستثمرين: «بينما ما زالت هناك العديد من التفاصيل التي يجب حلها، نتطلع إلى التعديلات النهائية من يويفا ونتوقع أن تشهد مشاركة أكبر للأندية في الحوكمة والسيطرة على البطولات».

وتأتى المفاوضات على خلفية تجدد الحديث عن إقامة بطولة مستقلة للأندية وأشارت تقارير إعلامية إلى أن يونايتد يلعب دورا في تلك المناقشات.

ولم يرد يونايتد على تلك التقارير، وشدد وودوارد على أنه يركز على المفاوضات الرسمية مع يويفا عن طريق اتحاد الأندية.

وإذا انطلقت البطولة المستقلة فستكون تحت إشراف الأندية بشكل كامل لكن النقاد أوضحوا أن ذلك سيزيد من نفوذ الأندية الكبيرة ويهدد البطولات المحلية مثل الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسيعقد اتحاد الأندية اجتماعا غدًا الإثنين ومن المتوقع أن يعلن رفضه للتغييرات المقترحة والتى سبق أن شككت بها العديد من الاتحادات منها اتحاد بطولات الدورى الأوروبية.

وتشهد مقترحات التغييرات على دورى الأبطال ضم كل الأندية في مجموعة واحدة على أن يلعب كل فريق 10 مباريات.

وتلعب الأندية في النظام الحالى 6 مباريات في دور المجموعات الذي ينقسم إلى 8 مجموعات كل منها من أربعة فرق. وأشار وودوارد إلى أن النظام الجديد ربما يكون «أكثر جاذبية للجماهير.. وسيسير جنبا إلى جنب مع البطولات المحلية المزدهرة». وتوحى تصريحاته بترحيب الأندية الكبيرة بمقترحات يويفا وتراجع الحديث عن إقامة بطولة مستقلة.