شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يمنح موسيالا أول عقد احترافى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح نادى بايرن ميونخ لاعبه الشاب، جمال موسيالا، أول عقد احترافى في مسيرته، وذلك بعد أسبوع واحد على بلوغه 18 عامًا.

وأعلن النادى البافارى، في بيان رسمى عبر موقعه الإلكترونى، أمس الجمعة، توقيع «موسيالا» على عقد حتى صيف 2026.

وتشير التقارير إلى تضمن العقد حصول اللاعب الإنجليزى الألمانى على راتب سنوى يبلغ 5 ملايين يورو.

ونجح «موسيالا» في تثبيت قدميه مع الفريق الأول هذا الموسم، حيث ظهر معه في 27 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف. وأصبح «موسيالا» أصغر لاعب يهز الشباك بقميص بايرن ميونخ في تاريخ دورى الأبطال، وذلك بعد هدفه في شباك لاتسيو الإيطالى، في ذهاب ثمن نهائى البطولة، الأسبوع الماضى.

يُذكر أن «موسيالا» يملك الجنسيتين الإنجليزية والألمانية، لكنه حسم قراره مؤخرًا بتمثيل «المانشافت» في السنوات المقبلة.