شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يرفع راتب الكرواتى هورفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن نادى النصر السعودى رفع راتب مدربه الكرواتى ألين هورفات، مع إدراج حوافز مالية في عقده.

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر وقعت مع المدرب الكرواتى هورفات، على أساس تحسين بنود عقده من خلال رفع راتبه الشهرى من 8 إلى 24 ألف دولار.

وأضافت أن الإدارة أدرجت حوافز في عقد هورفات، الذي يستمر حتى مايو المقبل، تتمثل في حصوله على 100 ألف دولار في حال تتويج الفريق بلقب كأس الملك، ومثلها في حالة التتويج بلقب الدورى، وحصوله على 50 ألف دولار إذا تأهل الفريق إلى الدور الثانى بدورى أبطال آسيا.

وبعد 21 مرحلة من دورى المحترفين السعودى، يحتل النصر، المركز السابع برصيد 29 نقطة، بفارق 15 نقطة خلف الشباب المتصدر.