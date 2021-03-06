شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» و«أحداد» يعودان لتشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي.. و«أبوجبل» احتياطيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.. خط الدفاع: محمود حمدي «الونش» ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف «أوباما» وأحمد سيد «زيزو» وأشرف بن شرقي.. خط الهجوم: حميد أحداد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك كلًا من محمد عواد ومحمد عبدالسلام وحسام أشرف ومروان حمدي من قائمة المباراة.