الدوري الإيطالي: يوفنتوس يواجه لاتسيو العنيد للاقتراب من الصدارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

يخوض يوفنتوس مواجهة صعبة أمام ضيفه فريق لاتسيو، اليوم السبت، على ملعب "أليانز"، في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، للموسم الحالى 2020-2021. يبحث يوفنتوس في لقاء الليلة عن تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، للاقتراب أكثر من صراع الصدارة، بعد فوزه في الجولة الماضية على ضيفه فريق سبيزيا 3-0، في المقابل خسر لاتسيو مباراته الأخيرة بشكل مفاجئ أمام مضيفه فريق بولونيا 2-0. ويحتل اليوفي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الحالي برصيد 49 نقطة، بالتساوي مع فريق أتالانتا صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف. ويمتلك "اليوفي" مباراة مؤجلة مع فريق نابولي سوف تلعب 17 مارس (آذار) الجاري، بينما يأتي فريق "نسور العاصمة" في المرتبة السابعة برصيد 43 نقطة، ويتصدر إنتر ميلان المسابقة برصيد 59 نقطة. كما يدخل فريق "السيدة العجوز" مباراة الليلة بقائمة كبيرة من الإصابات، مثل القائد جورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، وانضم إليهم لاعب الوسط الأوروغواياني بينتانكور، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان لاتسيو خطف تعادلاً قاتلاً من يوفنتوس في لقاء الدور الأول بالجولة السابعة 1-1، على ملعب "الأولمبيكو". وخسر اليوفى مباراتان أمام "نسور العاصمة" في آخر 7 مباريات بينهما على مستوى الكالتشيو، مقابل 4 انتصارات لـ"السيدة العجوز"، وتعادل واحد. وتعد مواجهة لاتسيو البروفة الأخيرة لفريق يوفنتوس قبل لقاء بورتو البرتغالى الحاسم في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء المقبل.

