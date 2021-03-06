الدوري الإسباني: برشلونة يسعى لمطاردة أتلتيكو من بوابة أوساسونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

يستضيف فريق أوساسونا نظيره برشلونة، اليوم السبت، في مواجهة صعبة على ملعب "آل سادار"، ضمن مواجهات الجولة 26 من منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يسعى من خلاله البارسا لمواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب. يحتل فريق أوساسونا صاحب الأرض في لقاء الليلة، المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الكاتالوني في مركز الوصافة برصيد 53 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث. ويدخل البارسا لقاء الليلة منتشياً عقب تأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، عقب الفوز القاتل على نظيره إشبيلية 3-0 على ملعب "كامب نو"، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، معوضاً خسارة الذهاب بثنائية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان". وشهدت قائمة الفريق الكاتالوني، لمباراة اليوم، تواجد الفرنسي عثمان ديمبلي، بعدما تأكد عدم تعرضه لإصابة، كما تم استدعاء البوسني ميراليم بيانيتش، بعد تعافيه من الإصابة في الكاحل، فيما يغيب عن قائمة البارسا، ثنائي الدفاع جيرارد بيكيه، ورونالد أرواخو، بالإضافة إلى فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، وسيرجي روبرتو، بداعي الإصابة. ومن المنتظر أن يجري الهولندي رونالد كومان، عدة تغييرات على تشكيل البارسا في لقاء اليوم، من أجل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين لموقعة باريس سان جيرمان الفرنسي المصيرية، على ملعب "حديقة الأمراء"، في إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر البارسا لقاء الذهاب على ملعبه 1-4.

