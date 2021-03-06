منظمو طوكيو 2020 يرفضون حضور جماهير أجنبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

رغم أن القرار الرسمي لن يصدر إلا في نهاية مارس (آذار) الجاري، فإن منظمي أولمبياد طوكيو 2020 قرروا عملياً أن الحدث الرياضي البارز لن تحضره جماهير أجنبية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة كيودو اليابانية عن مسؤولين مقربين من التنظيم. ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قيود السفر المفروضة في اليابان، التي لا تقبل منذ أشهر دخول غير مقيمين، بسبب جائحة كوفيد-19، لن تُرفع بسبب الوضع العالمي الراهن المتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد، وأن هذه المسألة شبه محسومة. وقال أحد هذه المصادر إنه تم عملياً تحديد المسار بالفعل، بخصوص عدم السماح بدخول أجانب لمشاهدة منافسات دورة الألعاب الأولمبية من المدرجات. وصرحت رئيسة اللجنة في مؤتمر صحافي، سيكو هاشيموتو: "نود حقاً أن تأتي الجماهير من جميع أنحاء العالم لتملأ الملاعب، ولكن ما لم نكن مستعدين لاستقبالها والوضع في اليابان مثالي، فسوف يتسبب ذلك في مشكلات هائلة حتى للزوار من الخارج". وتضع جائحة فيروس كورونا المستجد المنظومة الصحية في اليابان تحت ضغوط، لاسيما في طوكيو، حيث ستنطلق الأولمبياد في 23 من يوليو (تموز).

