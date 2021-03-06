رومارينيو نجم الجولة 22 للدوري السعودي

الرياض: عيسى الحكمي

خطف البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة النجومية في الجولة 22 من الدوري السعودي لكرة القدم عندما قاد فريقه للفوز 4-2 على الوحدة، حيث سجل ابن «السيليساو» 3 أهداف «هاتريك» ليقتحم سباق الهدافين برصيد 14 هدفاً خلف الانجولي فابيو مهاجم الباطن والفرنسي غوميز مهاجم الهلال «15 هدفاً». ويعد اللاعب الملقب بـ«بروما» أيقونة الفريق الجداوي وأحد أهم أسلحة مواطنه المدرب كاريلي. وعزز الاتحاد بفوزه العريض حظوظه في المنافسة إذ بات على بعد 4 نقاط من الهلال الثاني و7 نقاط من الشباب المتصدر قبل أن يلتقي الأخير في الجولة القادمة من البطولة. على صعيد متصل بالجولة الـ22، أكد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال أن فريقه حقق الأهم من مباراته أمام الرائد بالفوز 2-1، وهو الفوز بالنتيجة بغض النظر عن الملاحظات على المستوى، مضيفاً «مرت المباراة بظروف مختلفة، لكن الانتصار هو ما كان الأهم بالنسبة لنا، كنا الأفضل، والأكثر فرصاً، واقتراباً من التسجيل، وفوزنا بهذه الطريقة في الدقيقة الأخيرة يزيدنا ثقة وتحفيزاً للقادم.. حتى حالة الطرد التي حصلت للمدافع البليهي مع الفوز هي محفز أيضاً لقوتنا». وكان الهلال قد انتظر حتى الدقيقة 93 ليخطف الفوز 2-1 بفضل خطأ فادح ارتكبه حارس الرائد عز الدين دوخة في التعامل مع كرة ثابتة أرسلها سالم الدوسري وأمسكها الحارس لكنه دخل بها إلى داخل مرماه مهدياً الهلال الفوز الذي جعله يقلص الفارق مع الشباب المتصدر إلى 3 نقاط فقط. وكان ميكالي الذي حل قبل أسابيع بدلاً من الروماني رازفان قد امتدح أداء لاعبه أمير كردي الذي عوض غيابات مركز المحور مبيناً «يمتلك أمير خصائص كبيرة طوال مشاركاته، وهو كان واحداً من أهم عناصر المباراة وأدى المباراة بنجاح». من جانبه، امتدح البرازيلي فابيو كاريلي مدرب اتحاد جدة ما قدمه فريقه أمام الوحدة وخروجه منتصراً برباعية للمرة الثانية توالياً. وقال كاريلي: شيء رائع أن تواصل الانتصارات وتعزز حظوظك في بلوغ أهدافك، الاتحاد في هذا الموسم ما زال يقدم صورة مغايرة لما كان في الموسم الماضي. وتابع: المباراة كانت صعبة وشاهدنا شوطاً ثانياً قوياً شهد 6 أهداف، صحيح أننا تقدمنا بثلاثة أهداف وقبلنا هدفين بعدها لكننا كنا أكثر هدوء وتعاملنا مع الموقف بطريقة صحيحة حتى أحرزنا الهدف الرابع.

التقييمات