شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم يهنئ نفسه بـ«بيتزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر بطل الفنون القتالية المختلطة فئة الوزن المتوسط النيجيري اسرائيل أديسانيا (31 عاماً) على الميزان وهو يحمل علبة بيتزا قبل نزاله على لقب وزن خفيف الثقيل أمام يان بلاشوفيتش. وكشف أديسانيا عن سبب ظهوره الغريب وقال إنه لتهنئة نفسه بالحمية القاسية التي اتبعها والتي بفضلها سيدخل النزال بـ4 كليوجرامات دون الوزن المطلوب. وهذا هو أول نزال للملاكم النيجيري في هذا الفئة بعد هيمنته على فئة الوزن المتوسط في العامين الأخيرين ويتطلع للفوز على خصمه (فجر الأحد) في حلبة أبيكس، لاس فيجاس الأمريكية، ليلحق بأبطال حصدوا الفئتين مثل أماندا نونيز ودانييل كورمييه وكونور ماكجريجور. في المقابل، يدافع البولندي بلاشوفيتش عن أول لقب في هذه الفئة بعد فوزه على دومينيك رييس في سبتمبر الماضي.