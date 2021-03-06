شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد أندية تونس.. تفوق أبيض على الترجى والصفاقسى وتعادل مع النجم والأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق فريق الزمالك على الأندية التونسية فى تاريخ المواجهات المباشرة، من حيث عدد مرات الفوز، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي اليوم، السبت، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة رقم 30 فى تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية.

الزمالك التقى مع أندية تونس فى 29 مباراة سابقة مع أندية الصفاقسى والأفريقى والنجم الساحلى والترجى، فاز الأبيض فى 15 مباراة وخسر 7 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات، وأحرز لاعبوه 43 هدفا مقابل 34 لأندية تونس.

نستعرض فى التقرير التالي تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية..

الزمالك ضد الترجى

الزمالك التقى مع الترجي فى 9 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وشهدت تفوقا كاسحا للأبيض، ونجح فى تحقيق الفوز خلال 4 مباريات بينما تعادل الفريقين 3 مرات وفاز الترجي في مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 12 هدفا فى مرمي بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 9 أهداف.

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا فى تونس بنتيجة 2-1.

الزمالك ضد النجم الساحلى

الزمالك واجه النجم الساحلى فى 8 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، بواقع مباراتين فى دورى الأبطال و6 فى الكونفدرالية وشهدت توازنا فى النتائج، نجح الأبيض في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات وخسر مثلها بينما تعادل الفريقان في مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 10 أهداف فى مرمى بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 11 هدفًا.

الزمالك ضد الصفاقسى

الزمالك التقى مع الصفاقسى فى 6 مباريات سابقة، بمختلف البطولات، وشهدت تفوقا كاسحا للأبيض، ونجح في تحقيق الفوز بـ 4 مباريات بينما تعادل الفريقان فى مباراة وفاز الصفاقسى فى مباراة وحيدة.

الزمالك ضد الإفريقى

الزمالك التقي مع الأفريقى فى 6 مباريات سابقة، بمختلف البطولات، وشهدت تعادلا فى النتائج، حيث نجح الأبيض فى تحقيق الفوز خلال 3 مباريات وفاز الأفريقى فى مثلها.