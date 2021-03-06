شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب رادس استعدادا لمواجهة الترجى.. وطاقم الطائرة يدعم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى ملعب رادس استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، المقرر لها السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وحرص طاقم الطائرة الخاصة المصاحبة للفريق على دعم الزمالك بأعلام النادى وهم في طريقهم لملعب المباراة، لاسيما أن طاقم الطائرة كان حريصاً على تزيين الطائرة بأعلام النادى خلال الرحلة من القاهرة إلى تونس.



طاقم طائرة الزمالك

وكان البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك ألقى المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين فى فندق الإقامة عقب تناول وجبة الغداء، ومنحهم خلالها آخر التعليمات الفنية التى سيتم تطبيقها فى المباراة، كما كشف عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش في حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي، في خط الوسط.. فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما، في خط الهجوم.. أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - حميد أحداد.

ويحتل الترجي التونسى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتى تونجيت السنغالى فى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.